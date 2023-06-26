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    Диплом канадского университета можно будет получить в области Улытау

    26 Июня 2023, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Открытие государственного вуза совместно с канадскими партнерами планируется в области Улытау. По окончании университета предполагается выдача двойного диплома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас в области нет государственных вузов. Есть только частный университет. В связи с этим инициирован план открытия университета с предоставлением двойного диплома в партнерстве с канадскими высшими учебными заведениями. В настоящее время ведутся переговоры с Министерством науки и высшего образования. Планируем официальную регистрацию этой осенью. А в следующем году уже начнем набор студентов», - сказал аким области Берик Абдигалиулы во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Вместе с тем, он сообщил о строительстве общежития на 200 мест для школы-интерната им. Абая, а также школы на 300 мест в рамках проекта «Комфортные школы».

    Также он обратил внимание на незавершенные объекты. По словам Берика Абдигалиулы, необходимые средства будут направлены на завершение строительства двух детских садов, спортивного комплекса, школы на 80 мест в Жезказгане и Дворца школьников в Сатпаеве.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Вузы Улытауская область Канада
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