Динара Закиева предлагает внести в УК статью «Насилие в отношении несовершеннолетнего»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева предлагает внести в Уголовный кодекс РК статью «Насилие в отношении несовершеннолетнего», передает МИА «Казинформ».

Напомним, Президент в Послании обозначил принципиально важные для защиты детей от насилия задачи. В качестве Главы государства требую ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. Требуется институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга.

«Сегодня в законодательстве отсутствуют отдельные статьи, охватывающие ВСЕ формы деяний, связанных с применением физического насилия и жестокого обращения и, соответственно, предусматривающие ответственность за них. Правоприменители вынуждены применять подходящие статьи для привлечения к ответственности. В этой связи среди разрабатываемых мер для рассмотрения и обсуждения, считаем важным внести в уголовный кодекс статью «Насилие в отношении несовершеннолетнего», охватывающую все формы деяний, связанных с применением физического насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних с ужесточением наказания», - написала в Facebook детский омбудсмен.

В качестве примера детский омбудсмен привела следующее: ребенка пнули в лицо в торговом центре – применена статья «Хулиганство». Статья «Побои» в КОАП РК к детям на практике практически не применяется. Единственная статья, применяемая при жестоком обращении – 140 УК РК «Неисполнение обязанности по воспитанию», которая, по ее мнению, предусматривает ответственность за жестокое обращение только воспитателей и родителей, ответственность за которое не соответствует деянию.

Еще один пример: отчим избил ребёнка, в связи с чем его разместили в больницу и дальше в центр адаптации несовершеннолетних. Отчиму же дали ограничение свободы, то есть он остался жить дома, что по сути не является наказанием для совершившего деяние.

Также, по ее словам, важно предусмотреть исключение примирения сторон, а также такую форму наказания, как ограничение свободы для преступлений, связанных с истязанием, любыми формами насилия, жестоким обращением в отношении детей. Безнаказанность за жестокое обращение часто переходит в более тяжелые преступления. Человек, совершающий подобное деяние, должен знать, что наказание суровое.

При этом все те, кто совершил деяние, связанное с жестоким обращением, насилием в отношении детей, должны пройти обязательный курс психологической помощи, считает Дина Закиева.

«В выявлении, в работе с детьми, которые были подвергнуты насилию, основную роль играют психологи. Сегодня в 13 областях нет центров психологической поддержки, которые должны заниматься обучением, координацией, качеством психологической работы в школах. Отсутствуют единые подходы. В этой связи институциональное развитие психологической поддержки в соответствии с Посланием Президента РК решит данную проблему», - отметила Динара Закиева.

Кроме того, по ее словам, сегодня отсутствует единая программа помощи жертвам насилия – детям. Родители самостоятельно ищут адвокатов, юридическую консультацию.

«Создание единого телефона доверия будет основой в профилактике и выявлении насилия. В мировой практике это является одним из самых эффективных инструментов. Нужно, чтобы каждый ребёнок знал номер телефона, куда он всегда может обратиться. По поручению Президента работа с МЦРИАП РК над этим идет», - сообщила Уполномоченный по правам ребенка.