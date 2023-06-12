Динара Закиева назначена Уполномоченным по правам ребенка в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Закиева Динара Болатовна назначена Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Закиева Динара Болатовна родилась 22 декабря 1982 года. Окончила Институт языка и культуры, г. Пекин, Китай (2001); Алматинский государственный университет им. Абая, Республика Казахстан, г. Алматы (2002) - специальность «Международное право»; Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация (2004) – специальность «Международное право»; MBA Hult international business school, г. Дубай, ОАЭ (2013) - мастер МВА.

Трудовой стаж:

- заместитель генерального директора ТОО «ТопЮрАудит», г. Астана (2004 - 2005);

- главный специалист департамента развития предпринимательства, Министерство индустрии и торговли РК, г. Астана (2005);

- эксперт Протокола Президента РК, Администрация Президента РК, г. Астана (2007 - 2013);

- заместитель заведующего секретариатом первого заместителя председателя партии - руководитель отдела международного сотрудничества партии «Nur Otan», г. Астана (2013 - 2015);

- директор КГУ «Детский дом» акимата города Астаны, г. Астана (2017 - 2019);

- председатель Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии «Nur Otan» (2019);

- руководитель Корпоративного Фонда «Қамкорлық қоры» при Фонде Нурсултана Назарбаева (2019 - 2021);

- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва (2021 - 2023), член комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2023).