Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.05 eur/kzt 485.5

    rub/kzt 5.32 cny/kzt 62.28
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Динара Закиева назначена Уполномоченным по правам ребенка в РК

    12 Июня 2023, 11:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Закиева Динара Болатовна назначена Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Закиева Динара Болатовна родилась 22 декабря 1982 года. Окончила Институт языка и культуры, г. Пекин, Китай (2001); Алматинский государственный университет им. Абая, Республика Казахстан, г. Алматы (2002) - специальность «Международное право»; Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация (2004) – специальность «Международное право»; MBA Hult international business school, г. Дубай, ОАЭ (2013) - мастер МВА.

    Трудовой стаж:

    - заместитель генерального директора ТОО «ТопЮрАудит», г. Астана (2004 - 2005);

    - главный специалист департамента развития предпринимательства, Министерство индустрии и торговли РК, г. Астана (2005);

    - эксперт Протокола Президента РК, Администрация Президента РК, г. Астана (2007 - 2013);

    - заместитель заведующего секретариатом первого заместителя председателя партии - руководитель отдела международного сотрудничества партии «Nur Otan», г. Астана (2013 - 2015);

    - директор КГУ «Детский дом» акимата города Астаны, г. Астана (2017 - 2019);

    - председатель Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии «Nur Otan» (2019);

    - руководитель Корпоративного Фонда «Қамкорлық қоры» при Фонде Нурсултана Назарбаева (2019 - 2021);

    - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва (2021 - 2023), член комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2023).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Азамат Бекет назначен акимом Актобе
    Новые кадровые назначения в Казахстане
    Ерлан Аккенженов назначен вице-министром энергетики РК
    Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
    Популярное
    1 19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
    2 Рекордный взлет в АТР и 200 млн тенге: Александр Бублик празднует победу
    3 Что известно о новом вирусе Оз: в Японии выявили смертельный случай
    4 Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
    5 Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие