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    Динара Садуакасова завоевала «серебро» ЧМ-2022 по быстрым шахматам в Алматы

    28 Декабря 2022, 20:21

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Динара Садуакасова стала серебряным призером чемпионата мира по рапиду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На пути к высочайшему результату Динара в стартовых турах сделала четыре ничьих, а затем одержала шесть побед подряд.

    В заключительном туре казахстанская спортсменка сыграла вничью с индианкой Шри Савитой и гарантировала себе, как минимум, «серебро» мирового первенства. Одинаковое количество баллов с Динарой набрала экс-чемпионка мира Тань Чжунъи, и борьба перешла в тай-брейк. В двух дополнительных блиц-партиях удача оказалась на стороне опытной китаянки.

    В итоге, чемпионкой мира по рапиду стала Тань Чжунъи (Китай), вице-чемпионкой - Динара Садуакасова (Казахстан), «бронзу» получила Шри Савита (Индия).

    Высокие результаты продемонстрировали и другие представительницы Казахстана. В частности, Жансая Абдумалик заняла 5-е место, Алуа Нурманова - 23-е, Амина Каирбекова - 26-е, Бибисара Асаубаева - 29-е. Отдельно стоит отметить успех двух юных казахстанских шахматисток - Зейнеп Султанбек (31-е место) и Зарины Нургалиевой (35-е место).

    29-30 декабря спортсменки примут участие в чемпионате мира по блицу.

    Результаты опубликованы в таблице на сайте Worldrapidandblitz2022.fide.

    Чемпионат мира по шахматам официально стартовал 25 декабря в Алматы. В нем участвуют 290 шахматистов из 50 стран мира. В открытых турнирах принимают участие 176 мужчин и 98 женщин.

    Фаворитами открытого чемпионата заявлены действующий чемпион мира Магнус Карлсен, Хикара Накамура, Фабиана Каруана, Ян Непомнящий, Аниш Гири, Александр Грищук и многие другие титулованные шахматисты.

    Среди женщин выступают Александра Горячкина, Катерина Лагно, Хампи Конеру, Тань Чжунъи, Нана Дзагнидзе, Харика Дронавали, Жансая Абдумалик, Сарасадат Хамедальшарьех, Антоанета Стефанова, действующие чемпионы Александра Костенюк и Бибисара Асаубаева и другие.

    Турнир организован Международной федерацией шахмат и Казахстанской федерацией шахмат (КФШ) при поддержке Министерства культуры и спорта РК, акимата Алматы, Дворца спорта им. Балуана Шолака. Призовой фонд составляет 1 млн долларов.

    Фото: Казахстанская Федерация шахмат

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Спорт Шахматы
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