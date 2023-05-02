Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Динамику снижения цен на подсолнечное масло видят в Правительстве

    2 Мая 2023, 14:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра-министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил о проводимой работе по обеспечению населения продуктами в период межсезонья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжается координация работы по насыщению рынка запасами, сформированными в рамках действующих механизмов стабилизации цен. В этом году положительный эффект дали своевременные меры тарифного/нетарифного регулирования», - сказал Серик Жумангарин на заседании Правительства.

    По его словам, в результате введения таможенной пошлины на семена удалось стабилизировать цены на подсолнечное масло у производителей.

    «Наблюдается динамика снижения цены на масло подсолнечное как на перерабатывающих предприятиях, так и в торговых точках. С целью предотвращения агрессивного экспорта лука вводился запрет на 3 месяца, который до истечения запрета заменен на квотирование», - напомнил министр.

    Как заверил вице-премьер, данная мера позволила обеспечить население луком и нивелировала риск резкого роста цен, как это было в предыдущие годы на капусту и картофель.

    «Продолжается работа по контрактации осеннего урожая 2023 года для обеспечения межсезонья 2024 года. На сегодня сформировано порядка 90 тысяч тонн продукции. Регионам необходимо активизировать контрактацию на межсезонье следующего года», - добавил С. Жумангарин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Цены и тарифы
    Новости по теме
    Новости по теме
    $455 млн составил внешнеторговый оборот Атырауской области с КНР за три месяца
    Меры по развитию малого и среднего предпринимательства рассмотрели в Правительстве
    Медианная заработная плата в Казахстане - 225 736 тенге
    Алихан Смаилов встретился с Президентом Узбекистана в Ташкенте
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    3 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров