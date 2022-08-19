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    Динамика торговли положительная - Касым-Жомарт Токаев о сотрудничестве с Россией

    19 Августа 2022 19:30

    СОЧИ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин встретились в Сочи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Действительно, Казахстан и Россия имеют взаимоотношения стратегического партнерства. В этом году мы отмечаем большую дату установления дипломатических отношений. Они были установлены 30 лет назад. 30 лет тому назад был подписан первый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В 2013 году этот Договор был дополнен новым документом, который был подписан о союзнических взаимоотношениях между нашими странами. Поэтому, действительно, основа очень хорошая», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время встречи.

    «Что касается торгово-экономического сотрудничества, оно успешно развивается. Промышленная кооперация сейчас к нашему удовлетворению достигает серьезных результатов. Как Вы отметили, динамика торговли положительная», - заявил Глава государства.

    В прошлом году объем торговли между странами составил 24,5 млрд долларов. Как отметил Президент Казахстана, по показателю Россия занимает первое место в нашем товарообороте. В этом году торговля развивается достаточно успешно.

    «Мы активно взаимодействуем на основных площадках в ООН, в других международных институтах. В этом году Казахстан председательствует в СНГ. В октябре будет саммит Содружества независимых государств. Очень сильно рассчитываем на Ваше личное участие. Тем более, Россия играет важную роль в Содружестве независимых государств. Это, действительно, одно из приоритетных направлений нашего взаимного сотрудничества в международном формате», - обратился Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось , что Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Сочи.


    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Внешняя политика Казахстана #Президент Казахстана #Россия #Видео
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