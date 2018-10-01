Динамика роста цен зафиксирована ниже прошлогодних уровней - МНЭ РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ряд товаров подорожали в Казахстане за девять месяцев с начала текущего года. Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, с начала текущего года уровень инфляции сохраняется в пределах коридора - 5-7%. В сентябре инфляция составила 0,4%, с начала года - 3,3%. Годовая инфляция составила 6,1% (сентябрь 2018 к сентябрю 2017).

«Несмотря на общую стабильную картину, по некоторым товарам наблюдается значительный рост цен. В годовом выражении максимальный рост цен зафиксирован по следующим товарам и услугам: дизельное топливо - на 38,2%; свекла - на 18,3%; пригородный проезд - на 18,1%; капуста - на 16,7%; каменный уголь - на 15,2%», - рассказал вице-министр.

При этом, исходя из удельного веса, значительное влияние на увеличение инфляции оказали каменный уголь, бензин марки АИ-92 и дизельное топливо.

«В целом, по продовольственным товарам рост составил 2,3% к декабрю 2017 года. «Это ниже темпов роста по непродовольственным товарам. Цены на них выросли на 4,3%», - отметил Руслан Даленов.

Как отметили в МНЭ, умеренными темпами выросли цены и тарифы на платные услуги - 3,4%.

«В целом по всем трем группам (продовольственные и непродовольственные товары, платные услуги) динамика роста цен зафиксирована ниже прошлогодних уровней», - отметил он.

Между тем, в региональном разрезе с начала года среднереспубликанский уровень превышают ряд областей. Это наблюдается в Мангистауской (4,1%), Атырауской (3,9%) и Павлодарской (3,4%) областях, а также городах Астана (3,8%), Шымкент (3,5%) и Алматы (3,4%).

Также вице-министр проинформировал, что за девять месяцев текущего года цены на социально-значимые товары увеличились на 0,7%. С начала года наибольший рост цен наблюдается на сахар - на 17,6% (Шымкент - 28,6%, Караганда - 24,1%, Астана - 23,4%, Алматы - 22,8%, Костанай - 22,0%); рис - на 11,3% (Астана - 21,1%, Костанай - 17,8%, Кокшетау - 13,5%, Петропавловск - 12,8%); капуста - на 8,6% (Петропавловск - 46,7%, Павлодар - 25,0%, Астана - 16,4%); масло подсолнечное - на 4,5% (Караганда - 13,7%, Атырау - 8,4%, Алматы - 6,6%, Тараз - 6,4%).

Анализ цен в разрезе регионов показывает превышение пороговых значений более чем на 15% в Астане, Караганде, Уральске и Усть-Каменогорске по четырем товарам (морковь, капуста, картофель и лук); Павлодар и Шымкент по трем товарам (морковь, капуста, лук, сахар, картофель, хлеб); Актау, Атырау, Костанай, Петропавловск, Тараз, Актобе, Кызылорда и Талдыкорган по двум товарам (морковь, капуста, лук, картофель); Кокшетау по 1 товару (капуста).

«Таким образом, по ряду товаров наблюдается превышение пороговых цен на 15%. В таких случаях законодательством в сфере торговой деятельности предусмотрен комплекс мер. Это использование резервов стабилизационных фондов и взаимодействие с субъектами торговли по установлению предельных цен.

Поэтому местным исполнительным органам необходимо активизировать работу комиссий, созданных при акиматах, а также усилить координацию с региональными палатами предпринимателей по недопущению дальнейшего роста цен», - попросил Руслан Даленов.

Отметим, что согласно постановлению Правительства перечень социально-значимых продовольственных товаров состоит из 19 наименований (мука, хлеб, рожки, крупа гречневая, рис, картофель, морковь, лук репчатый, капуста, сахар, масло подсолнечное и сливочное, говядина, мясо кур, молоко, кефир, яйца, соль, творог).