Динамика полета: Асыл Бакашева о том, что объединяет женщину и космос

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В системе Казкосмоса есть немало женщин, которые посвятили себя изучению и освоению космоса. Одна из них - Асыл Бакашева, кандидат технических наук, доктор PhD по физике, начальник управления обеспечения космической съемки АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары». В интервью МИА «Казинформ» она рассказала о том, что такое космическая съемка, в чем ее польза для людей и какая связь есть между космосом и женщиной.

- Асыл Умуткуловна, выбор, так сказать, «космического пути» был у Вас случайным или осознанным?

- Думаю, ничего в жизни случайного не бывает. Мой трудовой стаж составляет 33 года, из них 29 лет работаю в сфере космоса. По профессии я инженер, пошла по стопам своего отца. С детства легко давались точные науки: физика, химия и математика, и Казахский политехнический институт имени Ленина окончила с красным дипломом. По распределению молодым специалистом начала работать на электротехническом заводе, выполнявшем тогда заказы оборонной промышленности. Позже работала инженером лаборатории металлофизики в Институте органического катализа и электрохимии. А в 1991 году наша лаборатория была включена в состав Института космических исследований (ИКИ), вот с того времени я в системе казахстанского космоса. За 12 лет в ИКИ прошла путь от инженера до старшего научного сотрудника, защитила кандидатскую диссертацию. В 2005 году мне предложили работу в столичном филиале Института космических исследований, так я была назначена на должность директора Центра космического мониторинга. В 2011 году прошла конкурс на стажировку инженера планирования миссии среднего разрешения группы эксплуатации спутника в АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Пройдя стажировку по космическим системам в 2012-2013 годах во французской компании Astriuиm, прошла практическое обучение по космической системе спутника среднего разрешения в компании SSTL в Гилфорде (Великобритания). Вот так, в последние 8 лет занимаюсь достаточно новым для нашей страны направлением - дистанционным зондированием Земли (ДЗЗ), в частности, планированием космической съемки.

- То есть, чтобы стать специалистом по космомониторингу, надо быть не только инженером, но и ученым. В чем заключается суть Вашей работы?

- Да, можно сказать так. Хотела бы напомнить читателям, что Казахстан с 2014 года обладает космической спутниковой системой ДЗЗ в составе двух спутников – KazEOSat-1 (высокого, в 1 метр) и KazEOSat-2 (среднего, в 6,5 метра) пространственных разрешений, а также наземного комплекса управления в Нур-Султане.

В мои обязанности начальника управления обеспечения космической съемки входит анализ состояния систем спутников высокого и среднего разрешения, мониторинг динамики полета спутника высокого разрешения. Наше управление проводит анализ телеметрии спутников, простыми словами следит за «состоянием здоровья» космических аппаратов ДЗЗ, ведет контроль технических параметров, систем спутников с наземного комплекса управления. Что касается динамики полета спутников, то это работа по мониторингу орбиты полета космических аппаратов. Различные факторы космической среды могут влиять на целевую орбиту спутников, мы следим, чтобы не было отклонений от нее. Космический аппарат высокого разрешения требует в этом плане большого внимания и точности. Недавно специалисты нашего управления вместе с французскими коллегами в рамках техподдержки провели корректировку орбиты спутника.

- И как сегодня чувствуют себя наши казахстанские спутники ДЗЗ?

- Космическая система ДЗЗ работает в штатном режиме, спутники функционируют в пределах нормы. Сегодня уже всем понятна роль и польза космической съемки и мониторинга, ведь задача спутниковой системы ДЗЗ - это выполнение прикладных задач экономики страны. Есть ощутимые результаты по космомониторингу в сфере сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, экологии, безопасности государства, обеспечения данными ДЗЗ государственных органов РК.

- Космос и женщина. Что их объединяет?

- Высокие чувства, вера в лучшее. Ведь мы, женщины - хранительницы семейного очага, главные просительницы перед Всевышним о благополучии родных и близких. И в этом плане мы как будто поближе к Космосу, к которому чаще обращаемся с молитвами о поддержке, милосердии. Хочу в этот прекрасный весенний праздник пожелать всем женщинам благополучия, мира, счастья. Удачи и успехов нашим детям, в целом нынешним потомкам, внимание и авторитет которых, на мой взгляд, можно завоевать лишь личным примером трудолюбия, хорошими наглядными результатами, стремлением к новому, передовому. Например, мой 25-летний сын стал инженером в сфере информационных технологий, и я горжусь им.



