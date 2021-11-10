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    Динамичный рост производства фармацевтической продукции наблюдается в Казахстане

    10 Ноября 2021, 09:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев заявил об устойчивой тенденции роста в обрабатывающей промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. За январь-октябрь текущего года объем производства вырос на 5,3%. 14 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в Алматы, Алматинской, Костанайской и Кызылординской областях», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    Он перечислил отрасли с наиболее динамичным ростом.

    «В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности, обеспечен динамичный рост производства фармацевтической продукции на 33,6%, продукции машиностроения – на 19,5%, в том числе автомобилестроения – на 23,4%, производства вагонов и локомотивов – на 59%, стройматериалов – на 9,3%, пластмассовых изделий – на 36,5%, готовых металлических изделий – на 16,4%, одежды – на 11,4% и мебели – на 11,8%», - заключил министр.

    Ранее министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал о росте экономики страны за 10 месяцев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Промышленность Экономика Миннацэкономики Асет Иргалиев
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