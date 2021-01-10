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    Дина Аманжолова: Участие в выборах – гражданский долг каждого

    10 Января 2021, 11:16

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Участие в выборах и голосование – гражданский долг каждого человека, считает руководитель Карагандинской областной универсальной научной библиотеки им. Н. Гоголя Дина Аманжолова.

    Первым, кто пришел на выборы в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней на избирательный участок №21, расположенный в гимназии №92, стала руководитель Карагандинской областной универсальной научной библиотеки им. Н. Гоголя Дина Аманжолова.

    «Участие в выборах важно для нашего будущего. Многие люди, которые волнуются за будущее нашей страны, спешат голосовать. Голосование на избирательном участке проходит в строгом соответствии с санитарными нормами. Во время агитационной работы была предоставлена возможность в полном объеме ознакомиться с программой каждой партии. Каждый казахстанец, зная цели и планы партий, делает свой выбор сегодня. Я проголосовала за будущее страны, стабильность и спокойствие. Верю в то, что предпринимаемые действия будут доведены до конца», - сказала Дина Аманжолова.

    В Карагандинской области функционируют 778 избирательных участков. В составе избирательных комиссий 5 509 человек. Зарегистрировано 920,4 тысячи избирателей. За избирательным процессом следят наблюдатели международных организаций и региональных общественных объединений. На избирательных участках около трех тысяч доверенных лиц политических партий.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Выборы-2021
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