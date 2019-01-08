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Димаша Кудайбергена пригласили на открытие театра в Петропавловске

8 Января 2019 14:00 84
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Димаша Кудайбергена пригласили на открытие театра в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске планируют в этом году открыть новый театр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Объект культуры  рассчитан на 500 мест. К строительству уже приступили. Завершить его рассчитывают в конце августа - начале сентября. У местной власти на новый театр большие планы.

«Мы уже договариваемся о гастролях. Хотим, чтобы на открытие приехал Димаш Кудайберген, группа «А-Студио». Мы уже с ними договорились, чтобы они сделали сольные концерты.  Мы должны в Петропавловске хотя бы раз в год проводить крупное мероприятие, чтобы все его ждали с удовольствием. Есть много мыслей. Сейчас над этим вопросом работаем с Правительством. Днем будет проходить мероприятие, вечером - концерты, чтобы популяризировать наших казахстанских звезд», - рассказал на одной из итоговых встреч аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

Расположен театр будет в строящемся микрорайоне Жас Оркен. Здесь уже возвели несколько многоэтажных домов, современный Дворец школьников, универсальный теннисный центр,  строят еще дома и школу

 

 

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Ключевые слова: Культура, Акимат, Северо-Казахстанская область, Строительство, Димаш Кудайберген,
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Автор:

Олеся Жуковень

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