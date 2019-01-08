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Димаша Кудайбергена пригласили на открытие театра в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске планируют в этом году открыть новый театр, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Объект культуры рассчитан на 500 мест. К строительству уже приступили. Завершить его рассчитывают в конце августа - начале сентября. У местной власти на новый театр большие планы.
«Мы уже договариваемся о гастролях. Хотим, чтобы на открытие приехал Димаш Кудайберген, группа «А-Студио». Мы уже с ними договорились, чтобы они сделали сольные концерты. Мы должны в Петропавловске хотя бы раз в год проводить крупное мероприятие, чтобы все его ждали с удовольствием. Есть много мыслей. Сейчас над этим вопросом работаем с Правительством. Днем будет проходить мероприятие, вечером - концерты, чтобы популяризировать наших казахстанских звезд», - рассказал на одной из итоговых встреч аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.
Расположен театр будет в строящемся микрорайоне Жас Оркен. Здесь уже возвели несколько многоэтажных домов, современный Дворец школьников, универсальный теннисный центр, строят еще дома и школу.
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