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    Димаш встретился с представителем ООН в Казахстане

    10 Июня 2020, 16:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Димаш Кудайберген встретился с представителем Департамента глобальных коммуникаций ООН в Казахстане Властимилом Самеком. Во время беседы были обсуждены вопросы дальнейшей совместной работы. Также на встрече присутствовала Уполномоченная по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан Саин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

    Димаш Кудайберген является активным сторонником деятельности ООН и готов присоединиться к глобальному диалогу #ООН75 (#UN75). В этом году Организация Объединенных Наций отмечает свою 75-летнюю годовщину, которая пришлась на нелегкий период самоизоляции, вызванный пандемией коронавируса.

    Кампания «ООН75» («UN75») была создана в январе текущего года с целью сделать мир лучше, обсудить приоритеты нашей единой человеческой семьи и, путем дискуссий, найти лучшие решения для построения совместного лучшего будущего.

    Специальная группа по организации 75-летнего юбилея инициировала общенародную дискуссию, которая обещает стать самой крупной и масштабной в истории строительства лучшего мира. ООН всегда уделяла большое внимание взаимодействию с людьми в онлайн-режиме, и в настоящее время, в свете COVID-19, наращивает эти усилия.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН Димаш Кудайберген
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