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    Димаш Кудайберген запустил челлендж в преддверии Дня Абая

    8 Августа 2023, 19:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Абая Димаш Кудайберген запустил литературный челлендж. Он прочел стих Абая Кунанбаева «Ғылым таппай мақтанба», передает МИА «Казинформ»

    Он предложил всем своим подпискам, казахстанцам принять участие в челлендже. Для этого нужно прочесть отрывок из любого произведения Абая Кунанбайулы, записать видео и поделиться им в социальных сетях с хэштегом #abaychallange.

    Напомним, День рождения великого казахского поэта Абая (10 августа 1845 года) официально стал праздничной датой в Казахстане в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2020 года.

    Абай Кунанбайулы - казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама.

    В 2022 году в ходе ежегодного Послания народу Казахстана Президент РК предложил создать область Абай на территории бывшей Семипалатинской области.

    «… центр области Абай - город Семей, в свое время был центром движения «Алаш», и возрождение сакрального края, подарившей нашему народу немало великих сыновей, имеет не только экономическое, но и духовно-культурное значение», - отметил Глава государства в Послании.

    8 июня Президент РК подписал Указ о создании области Абай.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Культура История Казахстана Видео Димаш Кудайберген Абай Абайская область
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