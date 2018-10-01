Димаш Кудайберген выступит с сольным концертом в Лондоне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Димаш Кудайберген даст свой первый сольный концерт в Лондоне в рамках Дней культуры Казахстана в Великобритании, сообщил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

Организатором концерта является Министерство культуры и спорта РК при поддержке Посольства Республики Казахстан в Великобритании.



«Шоу с символичным названием DQ состоится 19 ноября в одном из самых престижных концертных залов английской столицы Royal Festival Hall. Начало в 19.00. Лондонская публика первой увидит новую концертную программу молодого певца, в которую войдут как полюбившиеся хиты, так и совершенно новые комппозиции!



Каждое выступление Димаша вызывает мировой резонанс и интерес миллиардов слушателей. Стать свидетелями этого по истине мирового шоу смогут поклонники певца из любой точки земного шара, ведь для этого достаточно пройти он-лайн регистрацию на сайте www.BiletiAstana.kz»,- написал А. Мухамедиулы на своей странице в Facebook.



По его словам, каждый зарегистрированный зритель получит свой персональный RSVP бейдж на концерт Димаша в Лондоне. Регистрация платная.



«»Все вырученные средства пойдут на поддержку молодых талантов Казахстана для участия в престижных международных конкурсах.

Ведь молодой певец известен не только своими феноменальными вокальными данными, но и активной социальной позицией по отношению к талантливым детям и молодежи своей Родины. Благодаря чему Димаш Кудайберген стал символом нового современного Казахстана»,- заключил министр.