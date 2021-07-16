Димаш Кудайберген выступил на торжественном открытии «Славянского базара»

ВИТЕБСК. КАЗИНФОРМ - Открытие XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» состоялось на главной его площадке – в Летнем амфитеатре. Димаш Кудайберген обрадовал зрителей живым исполнением песен «Любовь, похожая на сон» и «Be With Me», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Открывал юбилейный фестиваль президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Сегодня фестиваль в Витебске – это авторитетный международный конкурс профессионального вокального мастерства… Эта сцена стала стартом для яркой карьеры популярных артистов — Таисии Повалий, Русланы, Петра Елфимова, Алены Ланской, Димаша Кудайбергена и многих других», – отметил Александр Лукашенко .

Знаменитые артисты и коллективы из разных стран мира приняли участие в грандиозном международном мероприятии. Гостеприимный зал амфитеатра принял 7 тысяч гостей.

Во время концерта зрители были впечатлены невероятным смешением стилей и жанров, представленных артистами: классическая, народная, эстрадная музыка звучала в Витебске, отражая основную идею фестиваля – у творчества нет границ и расстояний. Выступления хореографических, цирковых, спортивных коллективов поддерживали динамичную атмосферу праздника.

В церемонии торжественного открытия XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» принял участие победитель «Славянского базара 2015», ныне приглашенный гость и член жюри конкурса эстрадной песни Димаш Кудайберген.

В его исполнении в финале концерта прозвучали две композиции – одна на русском языке, вторая на казахском и английском.

Шедевр композитора Игоря Крутого и поэтессы Валерии Горбачевой – лирическая песня «Любовь, похожая на сон» перенесла зрителей в мир грёз, заставив забыть о волнениях и предаться приятной ностальгии.

После первого же номера Dears, съехавшиеся на фестиваль из разных городов и стран, несли на сцену букеты цветов для артиста. Тогда Димаш пошутил, назвав это «эффектом карантина».

«Д орогие мои, любимые, родные мои ! Я очень рад видеть вас сегодня. Ведь именно здесь, ровно 6 лет назад, я получил «путевку» во взрослую творческую жизнь», — поприветствовал Димаш зрителей.

Трогательным моментом стало, когда артист представил публике своих родителей и вместе с поклонниками поздравил маму Светлану Айтбаеву с днем рождения.

Вторая композиция, исполненная артистом в сопровождении шоу-балета «Сенсация», показала певца и композитора Димаша совершенно с другой стороны. Полная драйва «Be With Me» зарядила энергией зрительный зал и онлайн-аудиторию, которая наблюдала за шоу в прямом эфире.

Будучи верным себе, Димаш в конце выступления спустился в зал и допел песню вместе со зрителями. А после концерта еще долго общался с Dears и раздавал автографы. Артист, как и поклонники его творчества, были неимоверно рады вновь встретить друг друга после затянувшейся пандемии и совместно исполнить любимые композиции.