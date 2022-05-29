Димаш Кудайберген выступил на конференции Digital Life Design в Мюнхене

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный певец Димаш Кудайберген выступил на конференции Digital Life Design в Мюнхене. Он представил песни «S.O.S» и «Stranger» под аккомпанемент кобыза в исполнении Олжаса Курманбека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Одна из ведущих инновационных европейских конференций DLD (Digital Life Design) была основана популярными международными визионерами Штеффи Черни и Йосси Варди. Они создали DLD как большую международную платформу для выступления людей, стремящихся внести свой вклад в цифровизацию мира.

На своей площадке DLD объединяет идеи известных визионеров из сферы политики, науки, культуры и искусства. А также знакомит свою большую аудиторию с замечательными музыкальными исполнителями. Поэтому около 4 месяцев назад генеральный директор компании Mobilium Global Ральф Саймон подумал, что было бы здорово организовать выступление Димаша на DLD.

Среди спикеров, которые принимали участие в этой конференции на протяжении многие лет, были основатель Facebook Марк Цукерберг, певица Леди Гага, генеральный директор компании Microsoft Сатья Наделла, основатель Twitter Джек Дорси, изобретатель iPod Тони Фаделл и многие другие.

21 мая 2022 года с главной сцены DLD впервые прозвучали казахские народные инструменты. Димаш представил песни «S.O.S» и «Stranger» под прекрасный аккомпанемент кобыза в исполнении Олжаса Курманбека.

«По окончании выступления Димаша зрители вскочили на ноги и громко ему аплодировали. Это был первый раз в истории, когда артист из Казахстана вышел на сцену DLD», — поделился Ральф Саймон.

Также генеральный директор Mobilium Global отметил, что публика была абсолютно заворожена удивительным звучанием казахских народных инструментов – домбры и кобыза.

«Как я считаю, это был настоящий триумф Димаша, что, кстати, подтвердил и лучший концертный промоутер Германии, который специально прилетел из Берлина в Мюнхен, чтобы увидеть его выступление», - сказал Ральф Саймон.