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    Димаш Кудайберген выступил на концерте в честь Дня Независимости

    16 Декабря 2020, 22:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось выступление всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена на концерте, посвященном Дню Независимости. Об этом передает МИА «Казинформ».

    На видео, опубликованном сегодня на YouTube-канале артиста, исполнение культовой песни «Елім менің», написанной Бекболатом Тлеуханом на слова Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

    За несколько часов ролик набрал более 60 тысяч просмотров и около трех тысяч комментариев, авторы которых не только поздравляют казахстанцев с Днем Независимости, но и оценивают выступление любимого певца.

    «Великолепно! Национальная Музыка, национальные инструменты в современной аранжировке - это классно слушается и смотрится! Нравится то, что идёт развитие Национального Искусства, и для молодых музыкантов есть возможность раскрыться и применить свои креативные идеи!» - написал пользователь Сергей Шарипов.

    «Какое мощное, яркое, пронизанное гордостью за свою страну выступление достойных сыновей Казахстана, смотрела замерев, даже слезы просились, хотя знаю, что это праздничное выступление, нереально шикарная сцена, а как всё снято красиво, большой рахмет всем, кто создавал этот изумительный подарок своей Родине! Уважаемые казахи, разрешите поздравить вас с Днём Независимости и пожелать мира, здоровья и благополучия в каждую семью, а Казахстану процветания! Спасибо Вам за Димаша! С любовью из Сибири», - обратилась к казахстанцам пользователь Татьяна В.

    «Уау, какую былую силу и мощь своего народа демонстрирует Димаш в своем исполнении! Команда собрана из одних ребят, парящий беркут, конструкция под светотехнику - как свод купола юрты, мягкий, расстилающийся по степи теплый свет заходящего солнца, и Димаш - то как гарцующий скакун, то как воин с призывным кличем - все заставляет мгновенно вспомнить и задуматься...», - обратила внимание на сценографию Salta Azim.

    Напомним, ранее Димаш обратился к казахстанцам с поздравлениями по случаю Дня Независимости.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Культура Видео Димаш Кудайберген День Независимости
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