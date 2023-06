Димаш Кудайберген восхитил поклонников игрой на фортепиано

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген выложил на своей странице в сети Instagram видео своей игры на фортепиано, передает МИА «Казинформ».

За семь часов ролик артиста набрал более 34 тысяч лайков и свыше 3 тысяч комментариев. Поклонники певца восхитились его игрой на инструменте.

19 ноября Димаш Кудайберген даст свой сольный концерт STRANGER впервые в столице Малайзии, Куала-Лумпуре на арене Axiata Arena Bukit Jalil. Недавно вышел тизер 12-минутного клипа певца «История Одного Неба» (The Story of One Sky). Он посвящен единству людей на планете.

Фото: кадр из видео