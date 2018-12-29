Димаш Кудайберген вошел в список 100 самых красивых лиц 2018 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Независимые критики красоты TC Candler представили списки топ-100 самых красивых людей в 2018 году. Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген вошел в список самых красивых лиц среди мужчин, заняв в нем 90-е место, передает МИА «Казинформ».

Напомним в 2017 году Димаш был на 76 месте.



Помимо профессиональных моделей, в списке очень много певцов, спортсменов и актеров.

Открывает список 100 красивейших лиц среди мужчин американский актер Леонардо Дикаприо (100-е место), аргентинский футболист Лионель Месси на 98 месте, американский актер Крис Эванс на 94 месте, британский певец Зейн Малик на 85 месте, актер Дуэйн Джонсон на 81 месте, австралийский актёр Крис Хемсворт, известный по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel «Тор», на 74 месте. Португальский футболист Криштиану Роналду на 72 месте, на 69 месте американский актер Крис Пайн (известный по роли капитана Джеймса Тиберия Кирка в фильме «Звёздный путь»).



Французский футболист Антуан Гризманн на 61 месте, на 57 месте звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон, британский актер Джейми Дорнан на 50 месте, американский актер Зак Эфрон на 42 месте, на 32 месте южнокорейский певец Ким Мингю, певец из Кореи Пак Джимин на 25 месте, турецкий актер Чагатай Улусой на 23 месте, российский музыкант и актер Алексей Воробьев на 14 месте, на 13 месте футболист Дэвид Бекхэм.



В тройку ТОП-100 красивых лиц вошли американский актер Идрис Эльба, южнокорейский певец из бойбенда BTS Чон Джонгук. Возглавил ТОП-лист американский актер Джейсон Момоа, звезда сериалов «Спасатели Малибу» и «Игра престолов».

