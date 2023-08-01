Димаш Кудайберген в пятый раз представлен на Таймс-сквер в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Уже в пятый раз поклонники Димаша представляют своего любимого артиста на одном из самых популярных билбордов TSX на Times Square в Нью-Йорке. В создании и запуске видео, посвященного новой зажигательной песне Димаша и Бурака Йетера «Weekend», приняли участие Dears из Европы, Канады, Китая, США и Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Трансляция видеоролика была организована по инициативе интернационального фан-клуба Димаша DDAO и международной редакции DK Media World. Проект был активно поддержан поклонниками казахстанского артиста буквально со всех континентов.

Впервые композиция Димаша и турецкого музыканта Бурака Йетера «Weekend» была представлена на концерте казахстанского исполнителя в Анталье 6 мая 2023 года.

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