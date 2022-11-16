Димаш Кудайберген в дуэте с Нурдаулетом Сагатбеком сыграли на домбре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Знаменитый казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал на своей странице в сети Instagram видео виртуозной игры на домбре вместе с Нурдаулетом Сагатбеком.

14-летний Нурдаулет Сагатбек является обладателем Гран-при фестиваля Международного онлайн-фестиваля Juldyzai для детей с особыми образовательными потребностями. Также он победил в престижном конкурсе домбристов «Домбра-Дастан».

Юный домбрист учится в специальной школе-интернате №1 для детей с нарушением зрения Управления образования Карагандинской области. Нурдаулет не раз заявлял о себе на республиканских и областных конкурсах.

Ранее сообщалось, что казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген вошел в список 500 самых влиятельных мусульман мира.



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