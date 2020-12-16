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    Димаш Кудайберген: Пусть над нами всегда будет чистое небо

    16 Декабря 2020, 20:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поздравил соотечественников с Днем Независимости, передает МИА «Казинформ».

    «16 декабря – День Независимости, о котором столетиями мечтали наши предки. От всего сердца поздравляю всех вас с этим знаменательным и важным праздником как для нас, так и для будущих поколений. Пусть над нами всегда простирается чистое небо, на котором вечно будет развеваться синий флаг нашей процветающей и единой страны!» - написал в Instagram Димаш Кудайберген.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Димаш Кудайберген День Независимости
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