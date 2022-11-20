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    Димаш Кудайберген проголосовал на выборах Президента Казахстана

    20 Ноября 2022, 21:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, имеющий огромную армию поклонников по всему миру, проголосовал на внеочередных выборах Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram.

    «Сегодня был важный день для нашей страны. Я участвовал в выборах президента нашей страны и сделал свой выбор!», - отметил Димаш.

    Он пожелал всем соотечественникам мира и процветания.

    «Пусть большинство предпринятых мер будет реализовано, и пусть у нашего народа будет много счастливых и насыщенных дней! Пусть улучшается социально-экономическое положение страны, пусть будущее Казахстана будет светлым. Пусть наша страна будет в безопасности, а наш народ будет мирным», - написал он.

    Этот пост набрал множество откликов. Фанаты отметили патриотизм своего кумира. «Какой высокий уровень ответственности, прилететь из далёкой Индии и успеть на избирательный участок!», - написала одна из почитательниц его таланта.

    18 ноября в Индии, Мумбаи, Димаш Кудайберген выступил на конференции TEDxGateway. Со сцены одного из крупнейших мероприятий Азии впервые прозвучали композиции артиста Golden, S.O.S и Give Me Your Love.

    Международная конференция TEDxGateway посвящена глобальной миссии TEDx по исследованию и обмену значимыми новыми идеями. Ежегодное мероприятие объединяет выдающихся представителей разных культур и наций, стремящихся к более глубокому пониманию мира. В этом году на конференции поднимались серьезные вопросы создания системы здравоохранения, устойчивой к изменению климата, исследовались актуальные события, отражающие взаимосвязи истории, политики, религии и культуры. Спикеры – лидеры в своих областях обсуждали новаторские идеи в области инклюзивности и справедливости в спорте, выступали в поддержку за права женщин по вопросам гендерного равенства, раскрывали тайны достижения счастья в точки зрения духовной философии.


    Фото: www.instagram.com/kudaibergenov.dimash
    Димаш Кудайберген Президентские выборы - 2022
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