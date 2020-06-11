Димаш Кудайберген приступил к записи первого альбома на казахском языке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген рассказал о начале работы над своим первым альбомом на казахском языке, передает МИА «Казинформ».

В своем аккаунте в Instagram певец сообщил, что вернулся на родину во время карантина и приступил к работе над альбомом вместе с композитором Куатом Шильдебаевым – чьи песни «Отан ана», «Сағым дүние», «Қайран көңіл ай» вошли в репертуар легенды казахстанской эстрады, певца и композитора Батырхана Шукенова.



