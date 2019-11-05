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Димаш Кудайберген принял участие в популярном шоу Mask Singer в образе Орла

5 Ноября 2019 08:25
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Димаш Кудайберген принял участие в популярном шоу Mask Singer в образе Орла

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген принял участие в популярном шоу Mask Singer («Певец в маске») в Китае. Передача вышла в эфир китайского телевидения несколько часов назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение исполнителя в Instagram.

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До выхода в эфир этого проекта исполнитель выкладывал свои образы в соцсетях, а в день эфира опубликовал отрывок своего выступления. Димаш Кудайберген выступил в маске Орла и исполнил несколько песен, вызвав восторг у публики.

Mask Singer - это китайское вокальное реалити шоу, в котором известные люди выступают в масках, чтобы скрыть свою личность. Ведущим шоу является Ли Хао. Выступление оценивает жюри. Премьера шоу состоялась 18 сентября 2016 года на Jiangsu Television.

Публикацию Димаша за восемь часов просмотрели более 114 тысяч человек.

В прошлом году казахстанец принимал участие в «Idol Hits» –пятничном музыкальном шоу, которое выходит на китайской платформе iQiYi. В этом проекте Димаш удивил поклонников тем, что зачитал рэп.

Что касается предстоящих проектов и концертов Димаша Кудайбергена - исполнитель выступит в Японии на ABU TV Song Festival 2019. Он представит Казахстан в качестве приглашённого гостя. Концерт пройдёт в Токио 19 ноября. А 10 декабря в Нью-Йорке , в Barclays Center, он даст сольный концерт «Arnau tour ENVOY».

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Ключевые слова: Видео, Димаш Кудайберген,
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