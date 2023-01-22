Димаш Кудайберген принял участие в новогоднем гала-концерте в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген принял участие в праздничном новогоднем гала-концерте в Китае, передает МИА «Казинформ».

Димаш как представитель Казахстана, страны расположенной на Великом Шелковом пути, принял участие в SPRING GALA FESTIVAL на телеканале CCTV.

В номере «Песня цветов и дорог» в исполнении участников из разных стран прозвучали индонезийская, греческая, сербская, египетская, пакистанская, новозеландская, танзанийская, аргентинская песни.

Димаш завершал попурри казахской народной песней «Ой, жайлау». В финале артисты вместе исполнили фрагмент заглавной новогодней песни Китая «Жасмин».

Как сообщалось, жители Китая в ночь на воскресенье встречают Новый год по лунному календарю – «Чуньцзе» (Праздник Весны). Празднование «Чуньцзе» в этом году проходит в условиях снятия социальных ограничений по контролю над распространением коронавируса по всей стране и на фоне возвращения предновогодней суеты допандемийной жизни,







