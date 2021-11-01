Димаш Кудайберген примет участие в японской программе «NHK Music Special»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 ноября Димаш Кудайберген появится в программе «NHK Music Special», посвященной известному японскому певцу, автору популярной композиции «Autumn Strong» («Don’t Go»), Коджи Тамаки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

«NHK Music Special» – это популярная японская программа, куда каждый месяц приглашаются известные исполнители и музыканты.

Ноябрьский герой программы – японский певец Коджи Тамаки. Он считается лучшим исполнителем в японской музыкальной индустрии. Артист давно не появлялся на телевидении и не давал интервью, поэтому выпуск с ним будет действительно особенным.

В прошлом году Коджи Тамаки выступил с оркестром «Rural» и впервые за 24 года принял участие в музыкальном фестивале Kouhaku Uta Gassen. Его потрясающие певческие способности и совместное выступление с оркестром стали большой темой для обсуждения в Японии. С оркестром Коджи Тамаки начал выступать в 2015 году. Эти выступления нашли огромный отклик у японской аудитории и широко распространились по всей стране.

11 ноября артист даст телеканалу «NHK» эксклюзивное интервью. Также в программе в режиме онлайн появится казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген.

Именно с песней Коджи Тамаки «Autumn Strong» (оригинальное название «Don’t Go») Димаш выступил на китайском конкурсе «I am Singer» в 2017 году. В программе казахстанский певец даст небольшое интервью, где расскажет об очаровании этой невероятной композиции.

Время трансляции «NHK Music Special»: 11 ноября 19:30 по времени Нур-Султана. Ретрансляция состоится 16 ноября в 21:48.

Напомним, сингл казахстанского певца Димаша Кудайбергена Fly Away вошел в топ-20 чарта Billboard Hot Trending Songs.