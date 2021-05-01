Димаш Кудайберген презентовал клип на песню «Be With Me»
Съемки клипа, который представляет собой настоящий мини-фильм в жанре экшн, проходили в Алматы. Перед началом съемок режиссер Радислав Лукин прилетел в Казахстан, чтобы заняться подготовительной работой.
Идея снять клип у них с Димашем появилась давно, еще во время съемок промо-видео к концертному туру «ARNAU». Когда артист прислал Радиславу новый трек «Be With Me», режиссер, понимая его внутренний мир, энергию и масштаб мыслей, практически сразу придумал концепт будущего ролика.
«Димаш – артист, который всегда хочет выплеснуть свою внутреннюю энергию не только в песнях, но и в клипах. Например, если говорить о концертах и съемках, все поклонники творчества Димаша знают, что он любит полетать под крышей стадиона, выполнить какие-нибудь опасные трюки. В связи с этим возникла идея снять легкий намек на жанровое кино, где будут присутствовать экшн и сцены драк. Также стоит отметить, что у Димаша отлично развито актерское мастерство, и он здорово умеет перевоплощаться в разные образы. Поэтому, в этом клипе мне хотелось показать артиста в новом, непривычном для зрителей, амплуа», – поделился Радислав Лукин.
Сюжет видео подразумевал съемку большого количества сцен. Чтобы максимально эффектно выстроить линию клипа, съемочная команда пересмотрела множество локаций, из которых были выбраны несколько мест в разных частях Алматы.
Оператор-постановщик Азамат Дулатов рассказал, что из всех клипов, которые он снимал для Димаша, этот был самым сложным. В целом над новым видеоклипом трудилась съемочная команда в количестве более 70 человек.
«Параллельно со съемками клипа Димаш продолжал активно заниматься музыкой. То есть он мог ночами работать в студии, писать новый материал, а потом, не отдыхая, ехать на тренировки для сцен с драками. Он настолько выкладывался на этих тренировках, что экшн-сцены мы снимали всего лишь за 3 дубля», – рассказал Радислав.
Трюки для клипа ставила известная каскадерская группа Kazakh union, которая работала над многими известными кинокартинами, как казахстанского, так и зарубежного производства. Среди них: «Неудержимые 2», «Дневной дозор», «Кочевник», «Рэкетир», и другие.
Впечатлениями о работе над экшн-сценами поделился руководитель каскадерской группы Бауыржан Абишев.
«Не скажу, что было сложно, так как у меня за спиной большой опыт в создании трюков для подобных сцен. Димаш парень спортивный, поставленные задачи осваивал довольно быстро, поэтому за три-четыре дня мы уже получили то, что хотели. Работа над клипом принесла мне много удовольствия. Буду с нетерпением ждать отзывы от зрителей», – сказал он.
Ранее Димаш анонсировал премьеру видео на свою песню «Be with me».