Димаш Кудайберген презентовал клип на песню «Be With Me»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На официальном YouTube-канале Димаша Кудайбергена состоялась премьера его музыкального видео «Be With Me». Захватывающий сюжет продемонстрировал новую сторону артиста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

Съемки клипа, который представляет собой настоящий мини-фильм в жанре экшн, проходили в Алматы. Перед началом съемок режиссер Радислав Лукин прилетел в Казахстан, чтобы заняться подготовительной работой.

Идея снять клип у них с Димашем появилась давно, еще во время съемок промо-видео к концертному туру «ARNAU». Когда артист прислал Радиславу новый трек «Be With Me», режиссер, понимая его внутренний мир, энергию и масштаб мыслей, практически сразу придумал концепт будущего ролика.

«Димаш – артист, который всегда хочет выплеснуть свою внутреннюю энергию не только в песнях, но и в клипах. Например, если говорить о концертах и съемках, все поклонники творчества Димаша знают, что он любит полетать под крышей стадиона, выполнить какие-нибудь опасные трюки. В связи с этим возникла идея снять легкий намек на жанровое кино, где будут присутствовать экшн и сцены драк. Также стоит отметить, что у Димаша отлично развито актерское мастерство, и он здорово умеет перевоплощаться в разные образы. Поэтому, в этом клипе мне хотелось показать артиста в новом, непривычном для зрителей, амплуа», – поделился Радислав Лукин.

Сюжет видео подразумевал съемку большого количества сцен. Чтобы максимально эффектно выстроить линию клипа, съемочная команда пересмотрела множество локаций, из которых были выбраны несколько мест в разных частях Алматы.

Оператор-постановщик Азамат Дулатов рассказал, что из всех клипов, которые он снимал для Димаша, этот был самым сложным. В целом над новым видеоклипом трудилась съемочная команда в количестве более 70 человек.

«Параллельно со съемками клипа Димаш продолжал активно заниматься музыкой. То есть он мог ночами работать в студии, писать новый материал, а потом, не отдыхая, ехать на тренировки для сцен с драками. Он настолько выкладывался на этих тренировках, что экшн-сцены мы снимали всего лишь за 3 дубля», – рассказал Радислав.

Трюки для клипа ставила известная каскадерская группа Kazakh union, которая работала над многими известными кинокартинами, как казахстанского, так и зарубежного производства. Среди них: «Неудержимые 2», «Дневной дозор», «Кочевник», «Рэкетир», и другие.





Впечатлениями о работе над экшн-сценами поделился руководитель каскадерской группы Бауыржан Абишев.

«Не скажу, что было сложно, так как у меня за спиной большой опыт в создании трюков для подобных сцен. Димаш парень спортивный, поставленные задачи осваивал довольно быстро, поэтому за три-четыре дня мы уже получили то, что хотели. Работа над клипом принесла мне много удовольствия. Буду с нетерпением ждать отзывы от зрителей», – сказал он.

Ранее Димаш анонсировал премьеру видео на свою песню «Be with me».