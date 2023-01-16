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    Димаш Кудайберген предупредил казахстанцев о действующих от его имени мошенниках

    16 Января 2023, 23:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Знаменитый казахстанский певец Димаш Кудайберген предупредил своих поклонников о мошеннических схемах, передает МИА «Казинформ».

    Димаш Кудайберген подчеркнул, что многие аферисты от его имени проводят в интернете конкурсы и лотереи.

    «До этого дня нормально относился к тому, что в разных социальных сетях создаются аккаунты с моим именем, моей фамилией. Но как вы заметили, появились мошенники, которые занимаются вымоганием денег. Насколько я знаю, они проводят там игры, лотереи. Еще я знаю, что они используют фотографии нашего общения через Instagram. Вы знаете, что я никогда этим не занимался. Обидно, что некоторые люди на это ведутся. Хочу вас предостеречь - никогда не отправляйте деньги через интернет», - сообщил певец на своей странице в сети Instagram.

    фото: стоп кадр из видео
    Видео Димаш Кудайберген Общество Мошенничество
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