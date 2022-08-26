26 Августа 2022 11:20

Димаш Кудайберген представит новый клип

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 26 августа, в 18:00 по времени Нур-Султана, Димаш Кудайберген презентует музыкальное видео на новую песню Zhalyn («Пламя»). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Яркая и динамичная песня на казахском языке Zhalyn написана казахстанским композитором Едильжаном Габбасовым в соавторстве с Димашем Кудайбергеном.

«Zhalyn я сочинил, когда встретился с Димашем еще в 2020 году. Написав мелодию куплета, я показал отрывок песни Димашу, после чего он уже сочинил к ней припев. Таким образом, в нашем творческом тандеме и родилась эта композиция. Думаю, всем слушателям понравится это произведение, а мы будем и дальше дарить им много качественных работ», - поделился Едильжан Габбасов.

Текст написал поэт Нуржан Асхатулы. По его словам, основной темой песни является любовь. Однако, помимо любви, здесь присутствует характер. Тематику Zhalyn выбирал сам Димаш, объяснив, какой она должна быть.

Клип к композиции снят казахстанским режиссером Шынгысханом Тажикеевым в жанре MOOD VIDEO.

«Видео стало экспериментом. Во время создания раскадровки клипа не было прописано сценария с заложенной в него историей. Цель съемки MOOD VIDEO — показать исполнителя с новой стороны с помощью динамичной монтажной нарезки, а также использования специального лазера и других осветительных приборов без внедрения определенной концепции. На площадке Димаш создавал невероятную атмосферу своей энергетикой, что позволило всей команде провести съемки на позитивной ноте», — сказал Шынгысхан Тажикеев.

Фото: dimashnews.com