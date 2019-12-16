Димаш Кудайберген поздравил соотечественников с Днем Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всеми любимый казахстанский певец опубликовал поздравление с Днем Независимости в своем Instagram, передает МИА «Казинформ».
«Этот праздник по праву считается символом свободы и могущества нашего государства. С момента обретения независимости наш народ блестяще продолжил великую историю Казахстана новыми достижениями и успешными преобразованиями», - написал Димаш.
Он отметил, что День независимости — это праздник единения, нацеленности на успешное развитие и укрепление стабильности.
«Пусть процветает наша Родина — Независимый Казахстан!», - добавил певец.