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    Димаш Кудайберген поздравил соотечественников с Днем Независимости

    16 Декабря 2019, 18:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всеми любимый казахстанский певец опубликовал поздравление с Днем Независимости в своем Instagram, передает МИА «Казинформ».

    «Этот праздник по праву считается символом свободы и могущества нашего государства. С момента обретения независимости наш народ блестяще продолжил великую историю Казахстана новыми достижениями и успешными преобразованиями», - написал Димаш.

    Он отметил, что День независимости — это праздник единения, нацеленности на успешное развитие и укрепление стабильности.

    «Пусть процветает наша Родина — Независимый Казахстан!», - добавил певец.

    Фото: vk.com/dimashdearseurasianfanclub

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    Димаш Кудайберген День Независимости
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