Димаш Кудайберген поздравил соотечественников с Днем Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всеми любимый казахстанский певец опубликовал поздравление с Днем Независимости в своем Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Этот праздник по праву считается символом свободы и могущества нашего государства. С момента обретения независимости наш народ блестяще продолжил великую историю Казахстана новыми достижениями и успешными преобразованиями», - написал Димаш.

Он отметил, что День независимости — это праздник единения, нацеленности на успешное развитие и укрепление стабильности.

«Пусть процветает наша Родина — Независимый Казахстан!», - добавил певец.

Фото: vk.com/dimashdearseurasianfanclub