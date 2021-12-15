Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Димаш Кудайберген поздравил казахстанцев с Днем Независимости

    15 Декабря 2021, 18:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирно прославленный казахстанский певец Димаш Кудайберген поздравил казахстанцев с Днем Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Димаш Кудайберген специально приехал в посольство Казахстана в Пекине и записал видеообращение с пожеланиями для казахстанцев.

    «Искренне поздравляю всех казахстанцев с юбилейной датой – 30-летием Независимости Казахстана. Пусть у нас будет светлое небо, благополучие и мир в стране. Пусть наша страна развивает дипломатические отношения на мировом пространстве. Хочу пожелать, чтобы между странами устанавливалась теплая дружеская связь. Казахстан устанавливает дружеские отношения со многими странами. Поэтому пусть у нас будет светлое будущее. Желаю мира на Земле и крепкого здоровья всему народу», - сказал Димаш Кудайберген.

    В текущем году Казахстан отмечает особую дату – 30-летие Независимости.

    «30 лет Независимости – это целая эпоха. Это эпоха упорного преодоления тяжелейших трудностей и испытаний. Эпоха, сравнимая с протяженной тернистой дорогой в неизведанное», - сказал сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Культура Видео Димаш Кудайберген Современная культура День Независимости Общество 30 лет Независимости Музыка Поздравления
    Новости по теме
    Новости по теме
    Обладатель Grammy Imanbek записал новый трек со «звуком атома»
    Дни культуры Казахстана проходят в Узбекистане
    Около 400 тыс. туристов посетили места отдыха Карагандинской области в прошлом году
    Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы