Димаш Кудайберген поздравил Геннадия Головкина с победой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный певец Димаш Кудайберген поздравил Геннадия Головкина с победой над украинцем Сергеем Деревянченко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поздравляю, брат, с очередной ошеломляющей победой!!! По-другому и быть не могло!» - написал Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram .

Напомним, ранее Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил Геннадия Головкина с победой в боксерском поединке за звание чемпиона мира по версиям IBF и IBO

Также юные карагандинские спортсмены провели флешмоб в поддержку Головкина.