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    Димаш Кудайберген поздравил Геннадия Головкина с победой

    7 Октября 2019, 12:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный певец Димаш Кудайберген поздравил Геннадия Головкина с победой над украинцем Сергеем Деревянченко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поздравляю, брат, с очередной ошеломляющей победой!!! По-другому и быть не могло!» - написал Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram .

    Напомним, ранее Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил Геннадия Головкина с победой в боксерском поединке за звание чемпиона мира по версиям IBF и IBO

    Также юные карагандинские спортсмены провели флешмоб в поддержку Головкина.

    Автор:

    Айгерим Ансаганова

    Спорт Димаш Кудайберген Головкин
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