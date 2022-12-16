Димаш Кудайберген поздравил Бибигуль Тулегенову с 93-летием

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Димаш Кудайберген поздравил Бибигуль Тулегенову с 93-летием. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Уважаемая Бибигуль Ахметовна Тулегенова! Поздравляю Вас с днем рождения! Пусть будет полна радости жизнь основательницы казахского песенного искусства, великой матери нашей страны! Нашей уважаемой сестре 93 года!

Я помню, что в 2015 году, когда я собирался на «Славянский базар», Вы дали мне благословение матери. Когда выступаю в Китае, Америке и других странах, я всегда помню, что Вы дали мне свое благословение. Вы, несомненно, мать казахского песенного искусства.

Бибигуль-апа, желаю Вам крепкого здоровья, долгой жизни, давайте отметим Ваши 95-летие и 100-летие! Ваши старания, трудолюбие являются примером для нас, для всей молодежи! Долг каждого гражданина казахстанского общества сохранить искусство нашей старшей сестры и передать его из века в век!», - написал Димаш Кудайберген.

Казахская оперная певица Бибигуль Ахметовна Тулегенова родилась в 1929 году в Семипалатинске. Окончила вокально-хоровой факультет Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы (1954), класс профессора Н.Н. Самышиной.

Трудовая деятельность: с 1945 года - помощник киномеханика, рабочая Семипалатинского мясокомбината; с 1948 года - учеба в Казахской государственной консерватории имени Курмангазы; с 1951 года - солистка Казахского радио; с 1954 года - солистка Государственного академического театра оперы и балета имени Абая; с 1956 года - солистка-вокалистка государственной филармонии; с 1971 года - солистка Государственного академического театра оперы и балета имени Абая; с 1980 года - преподаватель Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

Гастролировала более чем в 40 странах мира. Выступала в самых престижных залах Нью-Йорка (зал Организаций Объединенных Наций), Лондона, Парижа, Рима, Афин, Токио, Сеула, Каира и в других крупнейших городах мира. Пела в сопровождении лучших оркестров мира: Национального академического оркестра русских народных инструментов имени Осипова, Большого симфонического оркестра имени Чайковского (Россия), Камерного оркестра принца Уэльсского (Великобритания) и других.

Собрала и исполнила огромное количество казахских народных песен, сохранив их тем самым для будущих поколений.

Награждена орденами Ленина (1976), Трудового Красного знамени (1959), «Отан» (2000), золотой медалью аль-Фараби (2000), личным Золотым знаком Президента РК (1999). Лауреат Государственных премий СССР и РК, независимой премии «Тарлан» (2001). Имеет звание «Человек года» (2001), личную звезду в Аллее звезд Казахстана (2002). Герой Социалистического труда с вручением медали «Серп и молот» и ордена Ленина (1991). Почетный гражданин Астаны и Восточно-Казахстанской области.



