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    Димаш Кудайберген поступил в докторантуру

    2 Сентября 2020, 19:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поступил в докторантуру Казахского национального университета искусств, передает МИА «Казинформ».

    «Объявлен список абитуриентов, поступивших в докторантуру в Казахский национальный университет искусств на 2020-2021 учебный год. Среди них Кудайберген Динмухаммед Канатулы по специальности «Музыковедение», Даутбаева Айгерим Файзуловна по специальности «Инструментальное исполнение» и Жумашева Айгерим Ерболатовна по специальности «Подготовка педагогов музыки». Поздравляем поступивших выпускников и желаем им с честью защитить свои будущие научные степени!» - сообщила пресс-служба вуза в Instagram.

    Сам Димаш пока не сообщил о том, что снова решил стать студентом, однако поклонники активно поздравляют его в соцсетях.

    «Димаш, поздравляю с поступлением в докторантуру! Ты покоряешь все новые и новые высоты, безумно рада за тебя, будущий доктор философии!!! Желаю плодотворной работы над докторской диссертацией!» - обратилась к певцу helenchikv.

    «Так держать, Димаш! После окончания учебы ты станешь самым высокообразованным профи и можешь быть музыкальным критиком! И мы будем называть тебя доктором наук!» - написала tamara.goloshchapova.

    «Так держать, Димаш! В будущем твоя вокальная школа будет самой крутой в мире. Дерзай, наше Солнышко!!!» - пожелала tatiana.asalkhanova.

    Ранее сообщалось, что в Казахском национальном университете искусств прошла защита магистерской диссертации «Дәстүрлі музыкалық өнер өкілдерінің тұлғалық бейнесі» (Личностный образ представителей традиционного музыкального искусства) Димаша Кудайбергена. По информации пресс-службы вуза, в связи с угрозой коронавирусной инфекции экзамен был принят 18 июня в дистанционном формате. Магистрант специальности «Композиция» получил самую высокую оценку - 100 баллов. Также он получил рекомендацию для поступления в докторантуру.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Вузы Культура Димаш Кудайберген
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