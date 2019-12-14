Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Димаш Кудайберген получил звание Почетный гражданин Актюбинской области

    14 Декабря 2019, 02:29

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ходе праздничного мероприятия ко Дню Независимости в Центре искусств Актобе звание «Почетный гражданин Актюбинской области» было присвоено известному певцу, заслуженному деятелю РК Димашу Кудайбергену. Однако певец лично не присутствовал на мероприятии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Звание «Почетный гражданин Актюбинской области» в этот день также было присвоено академику Национальной академии наук РК Рабиге Сыздык, академику Академии социальных наук РК Амангельды Айталы, а также председателю правления общественного объединения региональной ассоциации предпринимателей и работодателей «Атамекен» Есимхану Курмангазину.

    За значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, активную общественную деятельность, укрепление дружбы и сотрудничества между народами государственных наград и грамот был удостоен 51 актюбинец.

    В их числе представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, спортсмены, ветераны труда, деятели культуры и науки.

    Орден «Отан» был вручен директору ДГОК Тиль Виктору, орденом «Құрмет» был награждён руководитель аппарата акимата области Нуржауган Калауов, орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени - машинист АЗФ Байтенова Гулшат, глава крестьянского хозяйства «Рассвет» Ровенский Олег и другие жители региона.

    9 человек, внесшие весомый вклад в развитие области получили нагрудные знаки «Белсенді қызметі үшін».

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область День Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Систему государственных наград нужно трансформировать - Президент РК
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане