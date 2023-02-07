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    Димаш Кудайберген направит часть средств от концертов в помощь пострадавшим в Турции

    7 Февраля 2023, 15:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Часть вырученных средств от продажи билетов на концерты в рамках мирового турне «Stranger» всемирно прославленный казахстанский певец Димаш Кудайберген пожертвует в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С ужасом узнал о трагедии, которая произошла в Турции, Сирии и многих других странах, унеся за собой более тысячи жизней… Выражаю глубочайшие соболезнования всем близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и сил», - написал певец в свой публикации в Instagram.

    Димаш Кудайберген также сообщил о том, что часть вырученных средств от продажи билетов на концерты в рамках мирового турне «Stranger» будет передана в помощь пострадавшим в результате сильнейшего землетрясения.

    Он также добавил, что более подробную информацию позже сообщит команда певца на DimashNews.

    По последним данным, число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 3381 человека.

    Борт казахстанского спасательного самолета приземлится в Турции ориентировочно через 5 часов 40 минут. Спасателей встретят сотрудники посольства Казахстана в Турции. Они помогут определить ход предстоящих работ.

    Напомним, что в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4.

    Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением.

    Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Как сообщали в МЧС РК, 41 человек вылетит в Турцию из Казахстана для оказания помощи.

    Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Благотворительность Турция Видео Димаш Кудайберген Землетрясение
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