Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Димаш Кудайберген исполнил песню «Елім менің» на концерте в честь Дня Независимости

    13 Декабря 2019, 21:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Димаш Кудайберген исполнил песню «Елім менің» на концерте в честь Дня Независимости, состоявшемся сегодня в Театре оперы и балета «Астана Опера», передает МИА «Казинформ».

    Как сообщалось ранее, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев приняли участие в торжественном концерте и поздравили казахстанцев с 28-летней годовщиной Независимости.

    Отрывок видео с выступлением Димаша Кудайбергена на концерте разместил в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали и пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай в Twitter.

    Напомним, Димаш Кудайберген 12 декабря вернулся из Америки, где 10 декабря дал сольный концерт «Аrnau tour ENVOY» на сцене Barclays Center в Нью-Йорке. Концерт прошел при аншлаге: организаторам пришлось выделить тысячи мест дополнительно. Голосом Димаша хотели насладиться слушатели из 60-ти стран – США, Австралии, Мексики, России, Чили, Болгарии, Филиппин, Испании, Канады, Казахстана, Японии и других.

    Накануне Дня независимости РК Димашу Кудайбергену было присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi».

    Фото: пресс-служба Акорды

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана День Независимости Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК выразил соболезнования в связи с кончиной дедушки Димаша Кудайбергена
    Димаш Кудайберген выразил соболезнование семьям погибших при пожаре в области Абай
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане