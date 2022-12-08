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    Димаш Кудайберген и другие звезды выступят на фестивале в Астане

    8 Декабря 2022, 02:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14 декабря в Астане состоится масштабный благотворительный фестиваль BIZ BIRGEMIZ в рамках Года детей. Все средства, полученные от продажи билетов, будут направлены на покупку медицинского оборудования для реабилитационного центра детей с диагнозом ДЦП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

    Фестиваль пройдет в 19:00 на столичном стадионе «Барыс Арена». Перед зрителями выступят молодые талантливые исполнители наряду с известными артистами Казахстана.

    Среди них: Nazima, Кенжебек Жанабилов (МузАрт), Тамара Асар, Mans&Koba, Mona Songs, ALPHA, AYREE, Данияр Отеген (Rin’Go), Қазыбек Құрайыш, Бағжан Октябрь, Еркеш Хасен, Актоты Болшова, Алишер Қонысбай, Севда Алиева, Алтыншаш Мукатаева, Кенжебек Нұрдолдай, школа-студия «Каракат», обладатели Гран-При чемпионата мира исполнительского искусства «SENSITIVE».

    Хэдлайнером вечера выступит Димаш Кудайберген.
    Астана Благотворительность Культура Димаш Кудайберген
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