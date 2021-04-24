Димаш Кудайберген анонсировал выход нового клипа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген анонсировал премьеру видео на свою песню «Be with me», передает МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья! Я рад поделиться с вами новостью о скором выходе моего нового видеоклипа «Be with me»! Сочетание ярких эмоций, драйва и решительность главного героя - это особый формат. Новая история - новый я! Чтобы не пропустить премьеру, следите за новостями во всех моих социальных сетях», - написал Димаш в Instagram .



Напомним, впервые композиция «Be With Me» прозвучала в финале онлайн-концерта «Dimash Digital Show», который состоялся на американской стриминговой платформе TIXR 17 января 2021 года, собрав зрителей из ста стран. DIMASH DIGITAL SHOW стало первым глобальным выступлением Димаша с момента начала пандемии коронавируса. В связи с многочисленными откликами Dears, трансляция шоу прошла повторно 31 января.

2 апреля песня «Be With Me» появилась на цифровых платформах.