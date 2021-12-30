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    Димаш Кудайберген анонсировал презентацию нового олимпийского хита

    30 Декабря 2021, 14:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский певец Димаш Кудайберген принял участие в музыкальной эстафете в поддержку Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Глобальная презентация нового олимпийского хита стартует 3 января на мировом канале CGTN. Об этом Димаш Кудайберген сообщил в своем Instagram.

    ««Вместе ради общего будущего!» — теперь это не только официальный девиз зимних Олимпийских и Паралимпийских игр-2022, но и название музыкальной эстафеты. В начале декабря люди со всего мира откликнулись на призыв из Пекина спеть песню, посвященную предстоящей Олимпиаде. В результате получился музыкальный хит, в котором переплетаются голоса десятков участников из разных стран и континентов. 3 января 2022 года в эфире и соцсетях CGTN стартует презентация видеоклипа песни «Вместе ради общего будущего»», - написал певец.

    Автор:

    Культура Спорт Олимпиада Димаш Кудайберген
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