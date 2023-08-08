Димаш, Imanbek и Головкин: как с помощью знаменитостей привлечь туристов в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В последние годы в обществе появился феномен казахстанцев. Иностранцы восхищаются звездами в музыке, спорте, кино и считают наших соотечественником хорошим примером для подражания. В эксклюзивном интервью с заместителем председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Кайратом Садвакасовым корреспондент МИА «Казинформ» спросила, кто может стать достойным амбассадором Казахстана за рубежом.

«К слову, Димаш – первый амбассадор туризма, которого мы выбрали в 2018 году. Мы организовали Димаш-тур, привезли сюда китайских фанатов, туроператоров, а дальше была пандемия. Но опять же, эта методология создана. Здесь необходимо уже местным исполнительным органам в лице акимата Актюбинской области подключаться, продвигать. Невозможно, чтобы Kazakh Tourism охватил всю страну. Акиматам нужно точечно работать над тем, чтобы продвигать свой продукт. Помимо Димаша амбассадором может стать тот же Imanbek, Геннадий Головкин, Александр Винокуров. Их очень много. Но весь смысл продвижения амбассадорства заключается не только в том, что Димаш на концерте говорил: «Dears, welcome to Kazakhstan». Это очень круто, что он так делает. Но необходимо привлекать еще зарубежных инфлюенсеров», - считает Кайрат Садвакасов.

Поэтому, по словам спикера, следует привлекать зарубежных звезд, исходя из опыта Швейцарии.

«Федерер – очень крутой чемпион по теннису и амбассадор Швейцарии. Но он в одиночку не может продвигать Швейцарию. Поэтому они привлекли Роберта Де Ниро. Вирусные ролики были распространены везде, когда они вдвоем разговаривают, он приглашает Роберта Де Ниро. Инфлюенсер-маркетинг будет очень хорошо работать только в связке. Да, круто, если наши звезды будут где-то упоминать Казахстан, но необходимо дополнительно привлекать зарубежных звезд. Мы понимаем, сколько нужно средств, чтобы привлечь их. Они и станут амбассадорами», - добавил он.