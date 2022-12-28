Димаш и Иманбек возглавили ТОП-5 казахстанцев до 30 лет в мире в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ТурСтат определил самых популярных в мире казахстанцев в возрасте до 30 лет в 2022 году. Об этом передает МИА «Казинформ».

По данным ТурСтат, в топ-5 мировых звезд до 30 лет из Казахстана в 2022 году вошли певец Димаш Кудайберген, диджей Иманбек, теннисистка Елена Рыбакина, боксер Жанибек Алимханулы и боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов.

Певец и композитор Димаш Кудайберген, 28 лет, собрал свыше 35 тысяч зрителей на Центральном стадионе Алматы на первом сольном концерте в сентябре 2022 года, включая 20 тысяч туристов из 68 стран мира.

Диджей и музыкальный продюсер Иманбек Зейкенов, 22 года, стал первым в странах СНГ обладателем «музыкального Оскара», премии Grammy за лучший ремикс прошлого года.

Теннисистка Елена Рыбакина, 23 года, выиграла Уимблдон летом 2022 года, став первой казахстанской теннисисткой - победительницей турнира Большого Шлема, и впервые вывела сборную Казахстана в финал командного чемпионата мира за Кубок Билли Джин Кинг в 2022 году.

Боксер Жанибек Алимханулы, 29 лет, стал чемпионом мира по версии WBO в среднем весе и защитил титул в прошедшем году.

Боец Шавкат Рахмонов, 28 лет, первым среди казахстанцев вошел в топ-10 рейтинга UFC, лучшей в мире лиги смешанных единоборств (ММА).



