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    Димаш Даулетов из Алматы восхитил наставников на шоу «Голос Украины»

    14 Февраля 2022, 22:18

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Димаш Даулетов из Алматы принял участие в 12-ом сезоне украинского шоу «Голос». О первых впечатлениях от конкурса он рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

    27-летний Динмухамед Даулетов - уроженец города Рудный, Костанайской области. Сейчас проживает в городе Алматы. Он единственный ребенок в семье. Поёт с 6 лет.

    «Я всегда любил петь. В семье также поют отец и дедушка. С детства пел для себя, для родных в узком кругу. После школы поступил в технический колледж на машиниста экскаватора и бульдозера. Изначально выбрал профессию, где есть стабильность, потому что в Рудном в основном все работают в комбинате. Экскаваторщиком проработал 4 года. Параллельно участвовал во многих конкурсах и после этого у меня открылось желание стать певцом. Со временем начал выступать на городских мероприятиях. Потихоньку начал думать и сравнивать, что ближе по душе. Участвовал в X-Factor Kazakhstan, «Голос Казахстана», I аm a singer и тем самым набирал опыта. В 2017 году стал победителем финального шоу «Голос Казахстана», - рассказал Д. Даулетов.

    После победы в казахстанской версии шоу «Голос» Димаш Даулетов поступил в Казахскую Академию искусств имени Т. Жургенова на эстрадный вокал и отучился там 4 года.

    «Академию закончил в прошлом году. В этом году очень хотел поучаствовать в масштабном конкурсе за границей, а именно в «Голос Украинa». Я несколько лет наблюдал за шоу и представлял себя на этой сцене. Упорно готовился», - поделился молодой артист.

    На слепом прослушивании популярного украинского шоу «Голос» на Димаша Даулетова повернулись все четыре наставника.

    «Я выбрал украинскую певицу Олю Полякову. Так как она первая повернулась на меня, после все остальные. Я смотрел больше на реакции наставников. Мне понравились эмоции и реакция Оли. Поэтому я долго не думая решил пойти именно в её команду», - поделился он.

    Жизненное кредо Димаша - мечтать, ставить цели и достигать их, не смотря ни на что. Он любит слушать Bruno Mars, The Weekend, Монатика, Алексея Чумакова. В будущем планирует записать свои треки, выпускать альбомы, гастролировать по всему Казахстану.

    Автор:

    Гульзат Сахова

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