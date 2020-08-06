Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Диктант и викторину посвятили 175-летию Абая в Павлодарской области

    6 Августа 2020, 02:12

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области реализуют неординарный языковой проект «Старт-ап», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках языкового проекта «Старт-ап» управление культуры, развития языков и архивного дела совместно с центром «Ана тілі» проводит диктант на тему « Ғылым таппай мақтанба ...» и викторину, посвящённую 175-летию Абая Кунанбайулы», - сообщили в управлении культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области.

    В диктанте, который проводят в регионе, принимают участие слушатели онлайн-курсов, специалисты сферы обслуживания областных учреждений.

    «Диктантом будет охвачено более 100 слушателей. Лучшие участники будут награждены благодарственными письмами управления», - отметили в управлении.

    Автор:

    Антон Гагарин

    ООН Павлодарская область Абай
    Новости по теме
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    5 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    Новости партнеров