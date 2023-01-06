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Дикому Арману продлили арест на два месяца

6 Января 2023, 11:32
Дикому Арману продлили арест на два месяца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Арману Джумагельдиеву по прозвищу Дикий Арман продлили арест до 7 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 29 декабря 2022 года, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено. Санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении гражданина Д. сроком на 2 месяца, то есть до 7 марта 2023 года», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Ранее на заседании Мажилиса генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что Дикий Арман во время январских событий действовал при координации куратора из КНБ.

Также он заявил, что члены группировки Дикого Армана из разных точек города похитили, избивали и удерживали 24 граждан в паркингах гостиниц «Ritz Carlton» и «Казахстан».

Генпрокурор опроверг информацию о причастности российской стороны к задержанию Дикого Армана.

Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу Дикий Арман, задержали 7 января 2022 года в Алматы. В феврале прошлого года сообщалось, что он переведен в следственный изолятор КНБ.

Позже генпрокурор рассказал об участии криминальной группировки Дикого Армана в январских событиях.

Кадр из видео
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