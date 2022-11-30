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    Дикие кабаны разгуливали в пригороде Атырау

    30 Ноября 2022, 10:44

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Дикие кабаны, разгуливающие по улицам пригородного поселка попали на видео в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Атырау в социальных сетях распространяется видео, как три кабана разгуливают в пригородном поселке Еркинкала, затем бегут вдоль дороги к домам.

    В Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира рассказали, что кабаны, вероятнее всего, пробрались в село из расположенного поблизости резервата «Акжайык», по всей видимости, переплыв через реку Урал.

    «После появления в соцсетях видео, мы с акимом сельского округа объездили все село, но животных не нашли. Никаких инцидентов с ними не было, хотя дикие кабаны опасные животные. Несмотря на то, что они боятся людей, с ним нужно быть очень осторожным. Ранее дикие животные в это село не наведывались. Подобные картины часто наблюдались в 80-е годы», - рассказал главный специалист областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Нурлан Имангалиев.

    Кадр из видео

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Животные Атырау
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