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Дикая косуля забрела в Семей

24 Февраля 2020 20:36
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Дикая косуля забрела в Семей

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее поймали дикую косулю, которая бродила по улицам города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на государственный лесной природный резерват «Семей орманы».

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В резервате рассказали, что вечером, 23 февраля жители города увидели бегущую по дороге молодую косулю. При виде людей животное бросилось бежать, но его удалось поймать. После горожане позвонили в спасательную службу «112», а затем проинформировали о пойманном питомце сотрудников биоцентра, природоохранную полицию, а также «Семей орманы». Инспекторы Краснокордонского лесничества Семипалатинского филиала приютили косулю в теплом помещении, обеспечили пищей.

Сегодня работники ГЛПР «Семей орманы» передали косулю сотрудникам биологического центра. Специалисты зооуголка сочли состояние лесной красавицы удовлетворительным. Однако было принято решение оставить испуганное, истощенное животное в биоцентре до теплых дней. Весной косуля будет выпущена в естественную среду обитания.

«А все потому что, копытным этой зимой очень тяжело из-за глубокого снежного покрова», - прокомментировал инженер охраны и защиты леса Семипалатинского филиала Нуржан Бекенов.

Напомним, что 20 февраля аналогичный случай произошел в столице, там тоже по городу разгуливала косуля.

Фото: ГЛПР «Семей орманы»


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Экология,
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Орал Ерланулы

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