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    Digital Bridge 2022: Касым-Жомарт Токаев ознакомился с проектами на аллее стартапов

    28 Сентября 2022, 14:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства посетил ежегодный международный технологический форум «Digital Bridge 2022». В мероприятии приняли участие Премьер-Министр, руководители государственных органов, бизнес-структур, отечественные и международные эксперты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе посещения Президенту рассказали о деятельности IT-экосистемы Astana Hub, реализации совместной программы с Google for Startups, презентовали проект школы программирования Alem и фонда «Қазақстан Халқына».

    Затем Касым-Жомарт Токаев ознакомился с проектами, представленными на аллее стартапов. Некоторые из них уже вышли не только на отечественный, но и на зарубежные рынки.

    В частности, Главе государстве представили авиационный софт нового поколения для региональных авиакомпаний Farel, интернет-супермаркет Arbuz, завод искусственного интеллекта Zypl.ai, безопасный сервис попутчиков для детей и женщин UvU Ridesharing, сервис умных парковок Parqour, облачный сервис FIBO Cloud, криптобиржу Intebix.

    Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк и министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов поделились планами по сотрудничеству технопарков их стран с Казахстаном.

    Главе государства рассказали о результатах привлечения международных ІТ-компаний Blockchair, Playrix, EPAM, inDriver в Казахстан и цифровизации государственных услуг. В частности, речь шла о таких цифровых решениях, как геоаналитическая платформа г. Астаны, E-gov здоровье, Социальный кошелек и цифровая карта семьи, Vet Mobile, E-Salyq Business, Онлайн-аукцион по продаже земельных участков и оформление сделок с недвижимостью и Единая платформа недропользователей KazNedra.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Правительство РК Цифровой Казахстан МЦРИАП
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