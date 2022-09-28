Digital Bridge 2022: Касым-Жомарт Токаев ознакомился с проектами на аллее стартапов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства посетил ежегодный международный технологический форум «Digital Bridge 2022». В мероприятии приняли участие Премьер-Министр, руководители государственных органов, бизнес-структур, отечественные и международные эксперты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе посещения Президенту рассказали о деятельности IT-экосистемы Astana Hub, реализации совместной программы с Google for Startups, презентовали проект школы программирования Alem и фонда «Қазақстан Халқына».

Затем Касым-Жомарт Токаев ознакомился с проектами, представленными на аллее стартапов. Некоторые из них уже вышли не только на отечественный, но и на зарубежные рынки.

В частности, Главе государстве представили авиационный софт нового поколения для региональных авиакомпаний Farel, интернет-супермаркет Arbuz, завод искусственного интеллекта Zypl.ai, безопасный сервис попутчиков для детей и женщин UvU Ridesharing, сервис умных парковок Parqour, облачный сервис FIBO Cloud, криптобиржу Intebix.

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк и министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов поделились планами по сотрудничеству технопарков их стран с Казахстаном.

Главе государства рассказали о результатах привлечения международных ІТ-компаний Blockchair, Playrix, EPAM, inDriver в Казахстан и цифровизации государственных услуг. В частности, речь шла о таких цифровых решениях, как геоаналитическая платформа г. Астаны, E-gov здоровье, Социальный кошелек и цифровая карта семьи, Vet Mobile, E-Salyq Business, Онлайн-аукцион по продаже земельных участков и оформление сделок с недвижимостью и Единая платформа недропользователей KazNedra.

Фото: akorda.kz