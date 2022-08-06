6 Августа 2022 15:46

Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте внедряется в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - С 10 августа в общественном транспорте Уральска внедряется дифференцированный тариф. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал Мой ГОРОД.

При оплате транспортной картой, приложением Avtobys, QR-кодом и Kaspi QR стоимость проезда останется на прежнем уровне - 80 тенге. А при оплате наличными составит 150 тенге. Детский проезд будет стоить 70 тенге. По словам, главной целью внедрения дифтарифа было стимулирование горожан пользоваться системой электронной оплаты проезда.

«Думаю, со временем горожане поймут, что это выгодно, удобно и практично. Протест в основном идет со стороны людей преклонного возраста, а для молодежи новшество не представляет никакой проблемы. Пенсионеры же могут приобрести транспортную карту за 500 тенге - в стоимость входят сама карта и две поездки. Номинальная стоимость составляет 610 тенге, а продаваться будет по 500 тенге. Купить ее можно в любом автобусе», - пояснил заместитель акима города Асхат Кульбаев.

Еще один весомый плюс системы электронной оплаты проезда - это прозрачность. Власти города смогут видеть фактический пассажиропоток и контролировать его. На каждую транзакцию со стороны государства будут выплачиваться субсидии. Таким образом исключаются коррупционные риски и увеличивается налогооблагаемая база.

Кроме того, рассматривается повышение тарифа на проезд в общественном транспорте. Последнее повышение было более пяти лет назад.

«К концу года мы этот вопрос сначала вынесем на обсуждение с общественностью, а затем на сессиях маслихата для обсуждения с депутатами. За год ориентировочно мы перевозим 35 млн пассажиров. Если мы увеличим проезд на 20 тенге и сделаем его на уровне 100 тенге, то общий доход за год увеличится на 700 млн тенге. Эти деньги до сегодняшнего дня мы выплачивали в виде субсидий, а после повышения тарифа мы можем их направить на ремонт дорог, канализации. К примеру, ремонт проспекта Абулхаир хана стоит 640 миллионов тенге. Кроме этого, за последние несколько лет значительно выросли цены на запчасти, ГСМ, металл, и если мы оставим стоимость проезда на том же уровне, то нам придется увеличить размер субсидий. А их лучше пустить на другие цели, ведь субсидии выплачиваются с наших с вами налогов», - сказал Асхат Кульбаев.

Стоит отметить, что себестоимость одной поездки на разных маршрутах колеблется от 190 до 1 140 тенге (дальние маршруты, обслуживающие пригородные поселки). Она рассчитывается по специальной методике и складывается из затрат перевозчиков на приобретение автобуса, содержание, ГСМ и заработной платы персонала.